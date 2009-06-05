Кількість хворих на грип A/H1N1 у світі сягла 22 тис осіб

Кількість хворих на грип A/H1N1 у світі майже досягла 22 тисяч осіб.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, станом на п`ятницю вірусом інфіковано 21 тис. 940 осіб у 69 країнах. Хвороба призвела до 125 летальних результатів.

США, як і раніше, лідирують за кількістю хворих: лабораторно підтверджено 11 тис. 54 випадки захворювання, з яких 17 закінчилися смертельним результатом. У Мексиці на новий грип захворіли 5 тис. 563 особи, померли 103 особи.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня перший заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар Олександр БІЛОВОЛ заявив, що українець, який прибув 29 травня у Київ зі США, інфікований вірусом грипу A/H1N1.