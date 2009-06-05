У Києві пройшов футбольний турнір «Seni Cup 2009»

У Києві пройшов VI міжнародний турнір по футболу для молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2009», повідомляє кореспондент УНІАН.

Відкриваючи турнір, директор з продажу ТОВ «Белла-трейд» Едіта КОСОВСЬКА відзначила, що основна мета турніру - це можливість допомогти людям з обмеженими розумовими і фізичними можливостями адаптуватися в громадському середовищі і відчути себе повноцінними учасниками суспільства.

«У сучасному суспільстві на зміну ізольованому вихованню дітей-інвалідів прийшло відкрите і інтегроване навчання і виховання. Футбольний турнір «Seni Cup» допомагає молоді з особливими потребами максимально розвинути свої фізичні здібності і надалі якнайповніше реалізувати себе в суспільстві, а також прищепити любов до спорту і здорового способу життя», - сказала Э.КОСОВСЬКА.

У відкритті турніру взяли участь Голова Національної Асамблеї інвалідів України, голова Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів Валерій СУШКЕВИЧ, заступник міністра праці і соціальної політики України Сергій БИЧКОВ, керівник проектів і програм Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК, президент міжнародного організації підприємців в Україні Маріан ПЖЕЗДЕЦКИЙ та інші.

Учасників «Seni Cup 2009» привітали голова наглядової ради міжнародного добродійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО і голова Національного Олімпійського комітету України Сергій БУБКА. Офіційні вітальні листи від них зачитали на церемонії відкриття турніру.

У VI міжнародному футбольному турніру взяли участь 12 команд із психоневрологічних інтернатів зі всієї України. Півгодинні міні-матчі оцінювали професійні судді Федерації футболу м. Києва. Відбулося 15 ігор, команди забили 43 голи.

Переможцем змагання стала команда Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Друге місце зайняла команда Білгород-Дністровського дитячого будинку-інтернату Одеської області. Третє місце дісталося команді Почаївського психоневрологічного інтернату Тернопільської області. Кожна з команд-переможниць одержала в подарунок почесні грамоти, медалі, кубки від організаторів і партнерів турніру, а також футбольні м`ячі від ФК «Шахтар» (Донецьк).

Кращим нападником шостого турніру «Seni Cup 2009» став футболіст Гушинській Михайло з команди Почаївського психоневрологічного інтернату Тернопільської області. Кращим воротарем визнано Гуцала Романа з команди Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області, а кращим гравцем турніру став Хустнетдінов Родіон з команди Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Всі гравці, що перемогли в своїй номінації, були нагороджені іменними футболками гравців ФК «Шахтар» (Донецьк).

Переможці українського турніру поїдуть на європейський фінал турніру до Польщі (р. Торунь), де зустрінуться з командами з країн СНД і Східної Європи.

Міжнародний футбольний турнір для молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2009» проходив за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту, Головного управління фізкультури і спорту м. Києва, Федерації футболу України.

Усі команди-учасники міжнародного футбольного турніру «Seni Cup 2009» одержали пам`ятні подарунки від ТОВ «Белла-трейд», Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і ФК «Шахтар», компанії «PZU Україна», добродійного фонду «Єдина», народного депутата Павла Бурлакова, Київради і інших партнерів турніру.

ДОВІДКА УНІАН. ТМ «Seni» і компанія «Белла-трейд» вже 6 років проводять футбольний турнір «Seni Cup» в Україні, допомагаючи дітям відчути себе повноцінною частиною суспільства. Турнір проводиться за всіма правилами FIFA і є чудовою нагодою для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у дітей, що проживають в психоневрологічних інтернатах.

Зараз подібні змагання проводяться також в Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Германії, Латвії, Литві і Білорусії і в Україні.

Організатори турніру: ТМ «Seni» і компанія «Белла-трейд».

Головний партнер турніру: Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Технічний партнер: ФК «Шахтар» (Донецьк).

Офіційні спонсори: «PZU Україна», компанія «McDonald`s», польська компанія «TZMO S.A.», компанія «Coca-Cola» і Добродійний фонд «Єдина».

Інформаційний партнер: тижневик «2000».