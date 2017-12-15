В Україні збільшено витрати на придбання житла для дітей-сиріт майже на 40%

Кабінет міністрів України, згідно з державним бюджетом на 2018 рік, збільшив витрати на придбання житла для дітей-сиріт на 38,5% - до 577 млн грн, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів.

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«Дуже важливою програмою на наступний рік є будівництво дитячих будинків сімейного типу, яка була реалізована у 2017 році. З 277 млн грн майже 200 млн грн додатково було направлено на придбання соціального житла для дітей-сиріт. Цю програму у 2018 році збільшено до 577 млн», - сказав Рева.

Міністр додав, що дітям-сиротам - випускникам вищих навчальних закладів, а таких наступного року буде близько 700 осіб, будуть виділені кошти на купівлю житла.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада прийняла державний бюджет України на 2018 рік, який було доопрацьовано відповідно до бюджетних висновків і затверджено Кабінетом міністрів 1 грудня.

Прийнятим державним бюджетом України на 2018 рік передбачено доходи в розмірі 913,6 млрд грн, витрати - 988,6 млрд грн, дефіцит - 81,8 млрд грн, граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу - 2,747 трлн грн.

За словами Реви, витрати Міністерства соціальної політики у 2018 році сумарно залишаться на тому самому рівні, що і у 2017 році. Їх загальна сума - 123 млрд грн.