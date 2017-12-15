В Україні почала діяти нова система у сфері примусового лікування



Сьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким впроваджено правила застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги.

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Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги» впроваджує нову систему застосування примусових заходів медичного характеру. Тепер пацієнти зможуть самостійно звертатись до незалежного лікаря-психіатра, до суду, а їх участь у процесі стає обов’язковою.

Новими правилами передбачено, що психіатрична допомога суспільно небезпечним пацієнтам буде відокремлена від загально психіатричної практики.

«Система, що сьогодні отримала правові підстави для реформування, буде побудована таким чином, щоб забезпечити саме реабілітаційний підхід при наданні допомоги неосудним. Паралельно створюються інструменти, що дозволять суду оцінити необхідність подальшого лікування з певними обмеженнями. Досі суди переважно керувалися тяжкістю скоєного, а зараз впроваджуються механізми, які дозволятимуть приймати рішення про доцільність продовження лікування в закладі на основі сучасних методик», - наголошує Сергій Шум, директор Державної установи "Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України".

Зменшення рівня дискримінації та порушень прав людей з проблемами психічного здоров’я є однією із задач проекту Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.

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МОЗ вперше розробило програмний документ цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості життя та дотримання прав і свобод людини. Відповідно до проекту Концепції, зменшення дискримінації та порушень прав людей з проблемами психічного здоров’я передбачається за рахунок реалізації програм підтримки працевлаштування осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями, соціальної інтеграції, отримання освіти, залучення пацієнтів та їх сімей, а також неурядових організацій, які здійснюють захист прав пацієнтів, до планування та реалізації програм у сфері охорони психічного здоров'я.