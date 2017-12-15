Українські батьки їдуть за кордон, щоб зробити своїм дітям щеплення проти менінгіту (відео)
14:29, 15 грудня 2017Країна
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В Україні щеплення від недуги, яка забрала дитячі життя менш ніж за добу, не роблять.
У Європі вакцина є в кожній клініці / newsru.co.il
Після смерті трьох малюків від менінгококової інфекції в Києві, столичні батьки збирають валізи, пише ТСН.
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В Україні щеплення від недуги, яка забрала дитячі життя менш ніж за добу, не роблять. Препарат і досі не зареєстровано. Натомість у Європі вакцина є в кожній клініці.
Батьки з дітьми їдуть до Європи, аби зробити щеплення від менінгіту
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