Українські батьки їдуть за кордон, щоб зробити своїм дітям щеплення проти менінгіту (відео)

Після смерті трьох малюків від менінгококової інфекції в Києві, столичні батьки збирають валізи, пише ТСН.

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В Україні щеплення від недуги, яка забрала дитячі життя менш ніж за добу, не роблять. Препарат і досі не зареєстровано. Натомість у Європі вакцина є в кожній клініці.