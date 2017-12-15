Кому не можна їсти мандаринів: рекомендації медиків

Медики зазначають, що мандарини сприяють поліпшенню апетиту, посилюють обмінні процеси в організмі людини.

Читайте такожКорисні властивості хурми: заспокоює нервову систему, тонізує організм і підвищує працездатність

Мандарини і мандариновий сік при регулярному застосуванні зміцнюють організм, поліпшують процеси травлення. Фітонцидні властивості цього фрукта забезпечують антимікробну дію. Фітонцидна активність соку дозволяє йому боротися з деякими патогенними грибами, що приводять до шкірних захворювань.

У народній медицині популярна спиртова настоянка цедри мандарина, яка дуже добре розріджує мокроту ,і використовується для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. Настої і відвари з мандаринової цедри застосовуються як протиблювотний, жарознижувальну, а також в'яжучий засіб при діареї.

Мандарини підійдуть для фруктових салатів і десертів, їх можна додати до начинки пирогів або прошарку тортів. Соус з мандаринами може стати відмінною заправкою для овочевих салатів, а також підливою для м'ясних і рибних страв. Крім усього іншого, сік мандарина містить білки, залізо, каротин, вітаміни групи B і вітамін С.

Висушена шкірка мандарина має заспокійливу дію, а свіжі мандарини, також як і апельсини є натуральним жарознижуючим засобом.

Читайте також10 продуктів, які збережуть здоров'я судин

Проте медики попереджають, що мандарини мають і небезпечні властивості.

Мандарини можуть подразнювати нирки і слизову оболонку шлунка та кишечника. З цієї причини їх не слід їсти людям, які страждають на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастрити з підвищеною кислотністю, ентерити, коліт і загострення запальних захворювань кишечника.

Не рекомендують медики вживати мандарини людям, які мають холецистит, гепатит і гострий нефрит.