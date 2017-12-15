МЗС України вимагає від Росії забезпечити незаконно утримуваним українцям право на медичну допомогу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Нью-Йорк в спілкуванні з партнерами в Організації Об'єднаних Націй піднімає питання доступу лікарів до незаконно утримуваним в Російській Федерації українцям.

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Про це Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ільмі Умеров, Павло Гриб, Станіслав Клих, Веджіє Кашка, тепер Бекір Дегерменджі – людей в буквальному сенсі замордовують, доводять до смерті. В Нью-Йорку з партнерами говорю про необхідність доступу іноземних та українських лікарів до всіх українців, що незаконно утримуються РФ", - заявив міністр.

За інформацією МЗС, Клімкін перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку 14-16 грудня.

Він візьме участь у брифінгу Ради Безпеки ООН міністерського рівня з нерозповсюдження зброї масового знищення в контексті ситуації з КНДР. Засідання відбудеться під головуванням Таро Коно, міністра закордонних справ Японії - країни, що головує в Раді безпеки ООН упродовж грудня 2017 року.

В ході візиту також заплановані зустрічі Клімкіна з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, учасниками засідання високого рівня, а також низка двосторонніх зустрічей в рамках просування проекту Резолюції 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН щодо прав людини в Криму.

Сьогодні, 15 грудня, МЗС України виступило із вимогою до РФ забезпечити незаконно утримуваним українцям право на одержання медичної допомоги в повному обсязі.