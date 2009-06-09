Лабораторія у Лондоні підтвердила наявність грипу A/H1N1 в українця

Референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров’я у Лондоні підтвердила, що матеріал від хворого, направлений на дослідження з України, є позитивним для нового вірусу грипу A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Інформацію про реєстрацію в Україні випадку захворювання на грип A/H1N1-Каліфорнія 04/2009 надіслано до штаб-квартири ВООЗ.

За даними МОЗ, на сьогодні, 5 червня, стан українця, в якого вперше в Україні було зареєстровано підозру на захворювання на грип A/H1N1, задовільний. О 14.00 його виписано з Київської міської клінічної лікарні № 9.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України завершила проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які перебували у спілкуванні із хворим. Стан здоров’я всіх задовільний, скарги відсутні. Медичний нагляд знято.

Як повідомлялося, українець був госпіталізований з підозрою на захворювання вірусом грипу A/H1N1 після прильоту зі США 29 травня.