Жирне морозиво допоможе завагітніти

Жінки, які вживають знежирені молочні продукти, такі як знежирене молоко і морозиво, майже в два рази частіше страждають від проблем із здатністю до запліднення, які пов`язані з менструальним циклом.

Учені виявили, що в порівнянні з тими жінками, які їдять морозиво рідше одного разу в тиждень, ті, хто їсть морозиво принаймні двічі в тиждень, на 40% частіше зазнають труднощів із зачаттям через проблеми, пов`язані з менструальним циклом.

Можливо, жінкам, які мріють про дитину, варто переглянути травлення і включити в раціон молочні продукти з нормальною або підвищеною жирністю, наприклад, замінити знежирене молоко в своєму раціоні на цільне, а замість йогурту їсти жирне морозиво.

Причини більшості проблем з овуляцією, що ведуть до безпліддя, відомих також як жіноче ановуляційне безпліддя, поки невідомі. Проте вони часто бувають пов`язані з порушеннями режиму харчування, гормональним дисбалансом, надмірними фізичними вправами, дисфункцією щитовидної залози і стійкістю до інсуліну.

likar.info