Крем «VICHY» заборонений до продажу в аптеках

Крем «VICHY» і «LA ROCHE POSAY» повинен покинути прилавки російських аптек. Таке рішення ухвалила Федеральна антимонопольна служба РФ.

Як передає кореспондент РІА «Новий Регіон» з посиланням на прес-службу відомства, управління по боротьбі з картелями в процесі перевірки компаній, що працюють на ринку парфюмерно-косметичних засобів, виявило, в договорах постачання продукції ЗАО «Л`ореаль» під товарними знаками «VICHY» і «LA ROCHE POSAY» містилися умови, відповідно до яких продаватися ці товари могли тільки в спеціалізованих приміщеннях аптек за участю консультанта, що володіє професійними знаннями у галузі дерматології.

«Проблема не обмежується тільки торговими марками «VICHY» і «LA ROCHE POSAY», – повідомляє начальник управління по боротьбі з картелями ФАС Росії Олександр Кінєв. – За нашими даними в деяких аптечних мережах, частка товарів, які не є ліками, перевищує 70%. Деякі виробники користуються тим, що у населення рівень довіри до товарів, які продаються в аптеках міста вищий. Свій інтерес від цього мають і аптечні мережі. Ми продовжимо займатися цим питанням».

nr2.ru