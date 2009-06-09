Щоб допомогти онкохворим дітям – мили машини

Запорізькі жінки-депутати мили машини, щоб допомогти дітям з онкологічними захворюваннями. В результаті незвичайної акції на ліки для маленьких пацієнтів гематологічного відділення обласної лікарні було зібрано 18 тисяч гривень.

Акція "Чисте місто – здорові діти", покликана зібрати засоби на лікування і реабілітацію дітей з онкологічними захворюваннями, пройшла у четвер 4 червня на одній з автомийок Запоріжжя. Автовласникам пропонувалося помити машину за 1000 гривень, а як працівники мийки виступали жінки-депутати Запорізької міської ради.

За словами однієї з учасниць акції Ірини Денщикової, за допомогою миючих засобів і спеціальних інструментів помити машину не складно. За три години проведення акції організатори зібрали більш як 18 тисяч гривень.

Тисячу гривень на лікування страждаючих онкологічними захворюваннями дітей вніс і мер Запоріжжя Євгеній Карташов. Проте від миття своєї машини градоначальник відмовився, пославшись на те, що вирішив пошкодувати працю депутатів.

medportal.ru