У Києві напрацюють програму розвитку хоспісної допомоги

У Києві до 1 серпня планують напрацювати проект міської медико-соціальної програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковним хворим жителям столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне рішення було прийнято 5 червня за результатами засідання круглого столу на тему «Організація паліативної та хоспісної допомоги: медико-соціальні та економічні аспекти».

Захід відбувся під головуванням першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ та за участю посла Бельгії в Україні Марка ВІНКА. У засіданні також взяли участь представники КМДА, Інституту паліативної та хоспісної медицини Міністерства охорони здоров’я України, Всеукраїнської Асоціації паліативної допомоги, міжнародні експерти та представники провінції Південний Люксембург (Бельгія).

Для роботи над програмою було вирішено створити робочу групу, до складу якої увійдуть представниками фахівці-медики та представники мерії.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, у Києві, як і в Україні в цілому та у більшості країн Європи, проблема розвитку паліативної та хоспісної допомоги кожного року набуває все більшого соціального значення. Щороку зростає кількість людей похилого віку, які у фінальному періоді життя страждають через невиліковні захворювання. Щороку в Києві йдуть з життя близько 60 тисяч осіб, з них близько 5 тисяч - через онкологічні захворювання. Також особливої уваги набуває надання паліативної та хоспісної допомоги хворим на СНІД і туберкульоз.

У свою чергу, перший заступник начальника Головного управління КМДА з охорони здоров’я та медичного забезпечення Віталій МОХАРЄВ зазначив, що усі 100% невиліковних хворих - інваліди І групи і потребують постійного догляду, при цьому 70% хворих повністю нерухомі, а 50% мають порушення психіки. Усі ці фактори вимагають значних фізичних навантажень від доглядаючого персоналу і є додатковим емоційним ускладненням у спілкуванні з хворими.

Крім того, більш як 70% хворих хоспісу страждають від больових синдромів, що потребує не тільки медикаментозної терапії, а й професійного вміння переключити хворого, відвернути його увагу від хвороби.

За офіційними даними, щодня у Києві виявляють 24 нових онкологічних хворих, щодобово помирають 11, при цьому на 56 жителів міста припадає 1 онкохворий. Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення у Києві за 2008 рік становила 300 на 100 тисяч населення.

На сьогодні у Києві паліативну допомогу невиліковним хворим надають три хоспіси: відділення паліативної медицини на 25 ліжок Київської міської онкологічної лікарні; хоспісне відділення на 30 ліжок клінічної лікарні №2 та хоспісне відділення на 70 ліжок клінічної лікарні №10.

Загалом в Україні працює 10 хоспісних і паліативних відділень.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що система охорони здоров’я в Києві та в Україні в цілому поки що не може забезпечити доступність паліативної та хоспісної допомоги для більшості людей. Для прикладу, у країнах Європи паліативна та хоспісна допомога надається громадянам за рахунок страхової медицини, а оскільки в Україні інститут страхової медицини відсутній, то за бюджетні кошти неможливо повною мірою забезпечити усіх такою допомогою.