Секрети красивих рук

Про красу жіночих рук поети складали вірші і оди, нагороджуючи їх казковими епітетами. Якщо ви хочете почути подібний прояв емоцій від своїх близьких, освойте декілька секретів догляду – і ваші ручки будуть готові приймати компліменти.

Ніжні, як пелюстки троянди

Секрет – в spa-догляді. Незважаючи на те, що кожен салон розробляє свою технологію проведення цієї чарівної процедури, її головними етапами залишаються пілінг і поновлюючі маски. Причому це задоволення призначається не тільки для шкіри, але і для кутикули і нігтів. Щоб ви могли насолоджуватися ніжним атласом рук, майстер очистить їх від клітин, що огрубнули, даючи дорогу молодим. Результат після домашнього виконання може бути нітрохи не гіршим, якщо скористатися скрабом для рук або засобом для швидкого створення манікюру. Якщо в ньому присутні авокадове, оливкове або інші рослинні олії, шкіра рук стане особливо ніжною і м`якою – адже зволожуючі і живильні властивості цих компонентів вищі за будь-які похвали. Достатньо буде п`яти хвилин, щоб усунути "віджилі" клітини.

Порада: не варто братися за скраб, якщо кисті помічені навіть найдрібнішими тріщинами або порізами. Краще продезинфікувати ці місця і нанести на шкіру нежирний зволожуючий крем.

Витончені, як у справжньої леді Секрет – в омолоджуючій процедурі. Адже дійсна леді завжди зобов`язана виглядати поза часом. Ніхто не вгадає дату вашого народження по руках, якщо доглядати за ними, поєднуючи ліфтинг і вибілювання. Підвищити еластичність шкіри фахівці радять за допомогою парафінової маски, яка користується заслуженою любов`ю жінок. Одні вважають за краще надягати "парафінові рукавички", щоб підтягти, омолодити і зволожити шкіру, а інші – зняти неприємні відчуття в хворих суглобах і розслабити м`язи. Що особливо приємно, ефект спостерігається вже після першого застосування. Якщо ж шкіру потрібно не тільки підтягти, але і позбавити від вікової пігментації або судинних вузликів, косметологи однозначно рекомендують фотоомолоджування. Шкіра при цьому залишається цілою і неушкодженою. Єдине, що небагато засмучує прихильниць лазера, – милуватися результатом можна лише після 5-10 процедур.

Порада: щоб руки довше залишалися молодими, мийте їх виключно теплою водою. Від холодної вона починає лущитися, а від гарячіше – втрачає еластичність і грубіє. Мило краще використовувати рідке, із зволожуючими і пом`якшувальними добавками, або дитяче, яке спеціально розроблене для чутливої шкіри.

Випещені, як у принцеси

Секрет – в зволоженні і захисті щодня. Навіть якщо ви ніколи не належали до касти білоручок, мати красиві доглянуті руки не так вже складно. Майте на увазі, що періодичні походи в дорогі салони ніколи не замінять регулярної турботи. При виконанні домашньої роботи надягайте гумові рукавички. Якщо руки не звикли до такої екіпіровки, "надіньте" тонкий шар спеціального захисного крему, наприклад гліцеринового. Він не вбирається шкірою миттєво, а залишається на поверхні, поки ви повністю не змиєте його водою. Закінчивши домашні справи, нанесіть легкий зволожуючий крем, що швидко вбирається і не залишає жирних слідів. Замість звичайного засобу можна узяти масажну олію. У ній містяться ефірні олії і інші корисні компоненти, які відновлюють шкіру рук.

Порада: окрім гумових рукавичок для домашньої роботи, не забувайте про шкіряні, замшеві або шерстяні, коли збираєтеся на прогулянку в холодну погоду. При низьких температурах шкіра рук швидко стає сухою, а регулярне ігнорування правил захисту робить її грубою і чутливою до щонайменших пошкоджень.

Теплі і м`які, як шаль кашеміру Секрет – в домашньому самомасажі. Цей нескладний прийом при нанесенні крему покращує циркуляцію крові. Погладжуючими рухами втирайте засіб від кінчиків пальців до зап`ястя і ліктя. Потім чергуйте погладжування з легкими короткими натисками, неначе малюєте на шкірі пунктирну лінію. Після – злегка пощипайте шкіру в тій же послідовності. Це підніме тонус м`язів, який з віком знижується. Закінчуйте процедуру, обхоплюючи кистю однієї руки іншу і трохи стискаючи, починаючи від пальців і по всій довжині до самого плеча. Якщо руки мерзнуть постійно, це може свідчити про проблеми з судинами. Проконсультуйтеся з лікарем і використовуйте масаж як доповнення до терапії, яку він порадить.

Порада: експрес-масаж кистей рук можна робити стоячи під душем – це і бадьорить, і економить час. Кілька разів підставте під сильний струмінь теплої або злегка прохолодної води поперемінно то одну, то іншу кисть. А потім на ще вологу шкіру нанесіть свій улюблений крем.

Спритні і красиві, як крила птаха

Секрет – у фітнесі для кистей рук. Подібну гімнастику роблять піаністки, але вона піде на користь не тільки їм. 1. Поволі стискайте пальці в кулак і так же поволі із зусиллям розтискайте.

2. Зіпріться об стіл долонями обох рук і піднімайте по черзі кожен палець якомога вище. Прагніть з силою ударяти подушечками пальців об стіл, немов по клавішах.

3. Притисніть зімкнуті між собою пальці до долоні (майже так, як стискаєте кулак, тільки не завертайте подушечки пальців всередину) і поволі випряміть їх, неначе розтираєте щось в долоні.

4. Стуліть пальці і підніміть кисть так, щоб вона була перпендикулярна передпліччю. Натискаючи другою рукою на пальці, зробіть декілька пружинячих рухів у напрямі ліктя, щоб розтягнути м`язи. Повторіть, опустивши кисть. Потім задіюйте другу руку.

5. Підніміть руки вгору і просто потрясіть кистями.

Порада: короткі розминки для рук можна виконувати в перервах між роботою по кілька разів в день. Особливо якщо ви офісний працівник і вам доводиться багато писати або стукати по клавіатурі. Це не тільки добре тренує суглоби, але і тонізує діяльність головного мозку.

Стильні і сексуальні, такі, що ваблять, як магніт Секрет – у використанні нових тенденцій в манікюрі. І, звичайно ж, регулярні відвідини майстра. При бажанні манікюр можна зробити і удома, але завсідники салонів знають, в чому перевага професійної роботи. Важливо правильно підібрати і надати нігтям форму, відповідну вашому типу кисті. Саме ця маленька деталь робить манікюр досконалістю і, як магніт, приковує до рук погляди тих, що оточують. Ще одна невелика хитрість – віддайте перевагу необрізному манікюру . Акуратно відсунута дерев`яною паличкою кутикула довше зберігає презентабельний вигляд нігтів. Цього сезону у фаворі лак насичених відтінків і квіткові мотиви.

Порада: у ваших руках повинна бути якась родзинка, яка виділяла б їх серед сотень інших доглянутих ручок. Оскільки чоловіки люблять очима, приверніть їх увагу яскравими деталями: незвичайною прикрасою або химерним розписним манікюром.

Ольга ОНІПКО natali.ua