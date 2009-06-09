Завужені джинси шкодять здоров'ю
Зумовлюють невралгію у стегнах
Так, це, дійсно, так. І, на жаль, це не просто попередження наших дбайливих батьків, це дані офіційного медичного дослідження.
Американські лікарі виступили із заявою про те, що сучасні модниці, що катують втиснути свої стрункі стегна в супер-завужені джинси, можуть заробити захворювання нерва під складною медичною назвою "Невралгія латерального шкірного нерва стегна", що викликає відчуття заціпеніння, колення або паління у ділянці стегна.
На доказ звинувачення вони приводять в приклад історію 28-річної дівчини, яка наділа свої кохані скинни-джинси на обід з друзями (що вже саме по собі неправильно, якщо Ви, звичайно, йдете не в суші-бар). Коли ж годину опісля дівчина спробувала встати, то мала дуже неприємне відчуття. "Це було дуже дивно – ніби моя нога просто заснула", - зізналася дівчина.
Так може варто задуматися – і хоч би цього літа змінити джинси крихітного розміру, що стали такими рідними, на модні цього сезону афганські шаровари?