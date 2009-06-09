Що більші м'язи - то гірший імунітет

Чоловіки-володарі накачаних мускул часто стикаються із захворюваннями імунної системи, з`ясували учені.

Крім того, у них з`являється зайвий апетит, пише The New Scientist.

У ході дослідження учені з Піттсбургського університету вперше проаналізували плюси і мінуси великих м`язів, відзначає видання. За словами керівника дослідження Уїльяма Лессека, що мускулистіший чоловік, то більше у нього сексуальних партнерів. Крім того, накачані хлопці позбавляються невинності раніше, ніж худі.

Проте, зі збільшенням м`язової маси починає рости і апетит, стверджують фахівці. Наприклад, в первісних суспільствах люди насилу здобували їжу, а значить, могутні чоловіки частіше ходили голодними, вважає Лессек. Крім того, організм м`язистих чоловіків виробляє менше білих кров`яних тілець і C-реактивного білка, що допомагають боротися з хвороботворними організмами.

inopressa.ru