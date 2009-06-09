Українці їдять заборонені харчові добавки

Українці не замислюючись уплітають ковбаси і шоколад, рясно присмачені харчовими добавками, від яких відмовилися Європа і Росія, пише в свіжому номері український журнал "Кореспондент".

На консервантах, стабілізаторах, антиокислювачах, емульгаторах і підсилювачах смаку тримається вся сучасна харчова промисловість, з жалем констатує Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета". Проте в Європі перелік цих небезпечних сполук постійно переглядається. І як мінімум 400 ароматичних речовин, які використовують в Україні, в державах ЄС заборонені, стверджує вона.

Берзіна наводить приклад: на відміну від України, в Євросоюзі і Росії кілька років тому заборонили добавки Е-216 і Е-217 - консерванти для шоколаду, цукерок і ковбас, - визнавши, що вони провокують виникнення раку. А вітчизняне законодавство дуже лояльне по відношенню до виробників і експортерів, відзначає "Кореспондент".

Ситуацію посилило вступ країни у ВТО: тепер чиновники одержали формальні підстави впускати до України всі імпортні фарбники, консерванти і інші інгредієнти, які раніше ввозити заборонялося, відмічає Берзіна. Таким чином, в країні використовуються чи не всі існуючі в світі ароматизатори, консерванти і інші складові, зокрема - небезпечні для здоров`я.

e-news.com.ua