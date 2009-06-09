На лікуванні розоряються

Американські учені з`ясували, що причиною більшості банкрутств в країні є проблеми із здоров`ям, повідомляє EurekAlert. Результати роботи Девіда Гіммельштейна (David Himmelstein), Дебори Торн (Deborah Thorne), Елізабет Воррен (Elizabeth Warren) і Стеффі Вулхендлер (Steffie Woolhandler) з Гарвардського університету (Harvard University) і Університету Огайо (Ohio University) опубліковані в The American Journal of Medicine.

Дослідники вивчили 2134 сім`ї, члени яких подавали документи про банкрутство в період з січня по квітень 2007 року. Більш як 1000 осіб учені опитали по телефону, а також використовували інформацію судових записів із справ про банкрутство.

В результаті дослідження з`ясувалося, що причиною 62,1 відсотка розорень стала оплата дорогого лікування. Борги 92 відсотків збанкрутілих таким чином перевищували п`ять тисяч доларів або 10 відсотків їх сімейного доходу. Учені також встановили, що частка банкрутств через проблеми із здоров`ям з 2001 по 2007 роки збільшилася в півтора рази.

medportal.ru