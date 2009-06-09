Найкращий засіб від депресії - примітивний спосіб життя

Вивчивши звички первісної людини і негативні аспекти сучасного способу життя, професор психології Канзаського університету Стівен Іларді назвав близький до природи спосіб життя найкращим засобом боротьби з психічними розладами. Про це повідомляє medstream.ru з посиланням на Physorg News.

Основним винуватцем психічних розладів, вважає вчений, є сучасний спосіб життя. Якщо ще сто років тому від депресії страждав лише 1% населення, то зараз - кожна п`ята людина.

Антидепресанти допомагають лише половині пацієнтів. Іншим, вважає вчений, допоможуть звички предків.

Зокрема, професор Стівен Іларді рекомендує збільшити споживання кислот омега-3 (що містяться в рапсовій, кунжутній, горіховій або оливковій олії; жирних і напівжирних сортах риби: лососі, сардині; насінні; біодобавках), активніше брати участь у колективній діяльності і більше спілкуватися з людьми, частіше і довше бувати на сонці й взагалі на свіжому повітрі, підвищити фізичну активність і забезпечити собі повноцінний сон.

www.rian.ru