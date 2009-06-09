Психологічний тиск на роботі шкодить здоров'ю

Жорстке поводження і соціальне залякування на робочому місці призводять до негативних наслідків для психічного здоров`я, негативно позначаються на трудовій ефективності і на сімейних відносинах. До таких висновків прийшли іспанські психологи High Court of Justice в Мадриді і Complutense University.

За їх словами, систематична агресія і неодноразовий тиск з боку начальства або співробітників по роботі - досить поширене явище. Експерти підрахували, що в середньому 14% людей піддаються психологічному утиску на роботі протягом останніх шести місяців, 8,2% страждають від перевищення посадових повноважень шефа або іншого співробітника, а 5,8% стають ізгоями на робочому місці на тривалий термін. Найбільш частими формами професійного утиску є приховування важливої інформації, що зачіпає працездатність, сексуальні домагання і застосування фізичного насильства. Отримані результати також свідчать, що жінки найчастіше випробовують психологічний тиск на роботі.

ami-tass.ru