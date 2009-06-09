МОЗ продовжує моніторинг щодо грипу та ГРВІ

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України продовжує моніторинг ситуації із захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні у зв’язку з виявленням одного випадку грипу A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України із посиланням на матеріали Оперативного штабу міністерства.

В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок захворювання на грип A/H1N1-Каліфорнія 04/2009. Ізоляційно-обмежувальні заходи були завершені 5 червня.

Водночас Державна санітарно-епідеміологічна службапродовжує проведення протиепідемічних заходів щодо осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A/H1N1.

За даними Державної прикордонної служби України, за останню добу через державний кордон на в’їзд в Україну з країн поширення цього грипу всього пропущено 26,212 тис. громадян України та 45,502 тис. іноземних громадян, у тому числі одного громадянина Мексики. Загалом з 30 квітня по 8 червня в Україну в’їхало 989,991 тис. осіб, у тому числі 465,510 тис. громадян України та 524,481 тис. іноземних громадян, з них 58 громадян Мексики.

За інформацією Оперативного штабу МОЗ України, станом на 8 червня офіційні повідомлення про 25,288 тисяч випадків інфікування грипом A/H1N1-Каліфорнія 04/2009 (в т.ч. 139 – летальних) надійшли з 73 країн.

Найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстровано у США – 13,217 тис., у тому числі 106 - летальних.