В Україні завтра до +36°

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, а вдень на крайньому заході країни місцями короткочасний дощі, гроза.

Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 15-20°, на сході подекуди 11-16°; вдень 28-33°, у південних областях місцями до 36°; в Карпатах вночі близько 10°, вдень 16-21°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.