Як позбутися печії за допомогою народної медицини: рекомендації дієтологів

Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) продовжує зростати одночасно із збільшенням розповсюдженості її факторів ризику, включаючи надмірну масу тіла та ожиріння, зазначають фахівці Асоціації дієтологів України.

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Ефективний контроль печії, основного симптому ГЕРХ, а також інших її проявів, можливий завдяки застосуванню сучасних кислотознижуючих засобів, насамперед інгібіторів протонної помпи (ІПП). Водночас дієтологи попереджають, що тривале пригнічення шлункової кислотної секреції може мати небажані наслідки від негативного впливу на фізіологію травлення до збільшення ризику інфекційних ускладнень.

Використання розумних та науково-обґрунтованих дієтичних інтервенцій з метою полегшення печії дозволяє зменшувати дозу ІПП, а у легких випадках рефлюксу відмовитись від кислотосупресивної терапії. У частини людей, які страждають від печії, ефективність змін у харчуванні може бути підвищена при вживанні певних рослинних та інших натуральних засобів:

Ромашка

Чашка ромашкового чаю має заспокійливий вплив на травну систему, включаючи секреторну функцію різних органів травлення.

Не можна вживати ромашковий чай та інші засоби з цієї рослини при наявності алергічної реакції на амброзію.

Імбир

Коріння цієї рослини має добре відомий вплив на шлунково-кишковий тракт, послаблюючи симптоми його патологічних станів. Багато століть імбир використовується як засіб народної медицини для позбавлення від печії.

Локриця

Екстракт коріння солодкі також широко відомий засіб народної медицини для лікування захворювань різних органів та систем.

Ефективність локричного екстракту в усуненні печії продемонстрована у декількох дослідженнях. Компоненти екстракту сприяють збільшенню продукції слизу у стравоході, запобігаючи подразнюючому впливу шлункового рефлюктату та сприяючи загоєнню пошкоджень слизової оболонки. Локричний екстракт, який не містить глікозиду гліциризину, доступний у вигляді пігулок та сиропу.

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Фенхель

Добре відома лікарська рослина, насіння якої ще називають лікарським кропом.

Насіння фенхеля широко застосовується у східній кулінарії в якості спеції. Водночас, різноманітні фітозасоби з його вмістом пропонуються в якості натуральних ліків для усунення симптомів, які походять з органів травлення, включаючи печію.

Багато інших рослин та їх похідних мають репутацію засобів, які допомагають боротись з печією без застосування фармакологічних препаратів. Серед них: картопляний сік, котяча м’ята, коріння алтею та інші. Їх застосування має індивідуальну більшу або меншу ефективність, але поки що не має переконливих підтверджень ефективності.

Лікування печії повинно проводитись кваліфікованим лікарем. Самолікування може призводити до неоптимальних результатів, прогресування захворювання та несвоєчасного виявлення ускладнень.