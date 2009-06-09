Учені виростили живі серця

Фахівці із США створили живі гібридні серця щурів з сполучнотканинного каркаса органу однієї тварини і стовбурових клітин іншого.

За словами учених, подібні серця можна пересаджувати донорові стовбурових клітин без ризику відторгнення трансплантата. В даний час розробники збираються приступити до експериментів з органами крупніших тварин і людини, пише New Scientist.

Для створення гібридного органу дослідники з Університету Міннесоти в Міннеаполісі обробляли серце мертвої тварини спеціальною поверхнево-активною речовиною, щоб повністю видалити з нього рідні клітини, залишивши лише непошкоджений сполучнотканинний каркас. Цей колагеновий каркас імунологічно інертний. На нього нанесли стовбурові клітини іншої тварини і помістили майбутній орган в своєрідний інкубатор, продовжує видання.

Потім учені почали пропускати через нього кров з поживними речовинами, створюючи на кожну його ділянку тиск, що імітує умови в грудній клітці. Через деякий час з так званої заготівки виросло живе серце, що билося.

Вирощені серця пересадили в черевну порожнину щурам-донорам стовбурових клітин. Органи прижилися, і, як очікувалося, не викликали реакції відторгнення. Зараз, за словами учених, необхідно перевірити, чи здатний одержаний серцевий м`яз забезпечити достатній кровообіг у всьому організмі.

medportal.ru