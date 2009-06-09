Телевізор перед сном дивитися шкідливо

Згідно нового дослідження, проглядання телепередач на сон прийдешній є важливим визначальним чинником тривалості сну. Він робить вплив на можливе формування хронічного недосипу.

У дослідженні були вивчені дані 21475 осіб у віці від 15 років. Учені досліджували фізичну активність учасників за 2 години до і після відходу до сну. З`ясувалося, що найчастіше активність перед сном зводилася до проглядання телепередач у майже 50% учасників.

За словами авторів дослідження Матіаса Баснера і Девіда Дінгса з медичної школи університету Пенсільванії, вони здивувалися, коли виявили, що проглядання ТБ виявилося найбільш важливим стимулом для початку періоду сну, і навіть важливішим, ніж години після заходу сонця або інші біологічні чинники.

Оскільки зазвичай люди дивляться телевізор допізна, а вставати доводиться рано, то загальна тривалість сну стає нижчою фізіологічно необхідної.

Сон менше 7-8 годин щодня підвищує тривожність, ступінь ожиріння, загальну хворобливість і навіть смертність. Не дивлячись на це, до 40% американців сплять менше рекомендованого часу.

newsland.ru