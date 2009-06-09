Часта зміна місця проживання штовхає до суїциду

Коли сім`я достатньо часто переїздить з місця на місце, це може спричинити абсолютно несподівані і трагічні наслідки. Про це повідомляють в своїй роботі, опублікованій в останньому номері Archives of General Psychiatry, медики на чолі з Пінгом Кином, кандидатом медичних наук Орхусського університету (University of Aarhus), Данія.

Після обліку всіх можливих чинників ризику самогубств у дітей, таких як місце народження, участь батька у вихованні і вік батьків при народженні, дані розподілилися таким чином:

- збільшення ризику на 44% після одного або двох переїздів

- збільшення ризику вже в 2,3 разу після трьох-п`яти переїздів

- збільшення ризику в 4 рази після шести-десяти переїздів

- збільшення ризику в 5,69 разу після одинадцяти-п`ятнадцяти переїздів

- збільшення ризику в 7,17 разу після п`ятнадцяти переїздів.

Діти і підлітки особливо чутливі до щонайменших змін життя, зокрема, до тих, що відбуваються незалежно від їх власного вибору, вважають лікарі. Ці зміни в розумінні дитини руйнують його звичне навколишнє середовище і соціальні зв`язки, вибивають фундамент, що створився.

Самогубство може стати, на жаль, одній з реакцій дитини на складнощі адаптації, які виникають при нових обставинах.

infox.ru