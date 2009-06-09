Тернопільщина: у лікарні № 3 виявили порушень на 707 тис грн

Працівники Контрольно-ревізійного управління в Тернопільській області виявили в Тернопільській міській комунальній лікарні № 3 порушень на суму 706,88 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласного КРУ, під час ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 1 квітня 2006 до 28 лютого 2009 року виявлено незаконних видатків та нестач на 220,5 тис. грн., недоотриманих доходів на 3,28 тис. грн., втрат коштів спеціального фонду кошторису внаслідок неефективних управлінських рішень на 304,55 тис. грн., отриманих доходів за надані послуги, які не передбачені законодавством як платні на 25,95 тис. грн., інших порушень – на 152,60 тис. грн.

Працівники КРУ зокрема виявили, що до збитків призвело понаднормове списання бензину. А в результаті не проведення коригування розміру орендної плати відповідно до індексу інфляції, лікарня недоотримала орендну плату. Усупереч діючому законодавству, констатують ревізори, у медзакладі нараховували до оплати та отримували з громадян плату за надані медичні огляди у гінекологічному кабінеті.

Порушення при нарахуванні зарплати та відрахувань до державних цільових фондів призвели до матеріальної шкоди на суму 3,51 тис. грн. Внаслідок завищення посадового окладу лікарю-ендоскопісту у тарифікаційних списках, завищено потребу у бюджетних коштах при затвердженні кошторису доходів і видатків на 2009 рік.

Працівники КРУ також встановили завищення вартості виконаних будівельно-ремонтних робіт підрядниками БУ “Житлобуд-1” і ТзОВ “Надія-БС”.

За наслідками ревізії щодо шістьох працівників медзакладу складено протоколи про адміністративне правопорушення. Застосовано фінансові санкції – зупинення операцій з бюджетними коштами та ініційовано зменшення бюджетних асигнувань. Матеріали ревізії передано правоохоронним органам.