ВР привела законодавство щодо соцзахисту осіб з інвалідністю у відповідність до Конвенції ООН

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю) (реєстраційний номер 6710).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою ухвалення законопроекту є приведення чинного законодавства в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері.

Законом зміни вносяться до 44 законодавчих актів. Зокрема, пропонується слова "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю".

Як зазначила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович, ухвалення цього законопроекту дозволить "створити справедливі та сприятливі умови життєдіяльності для осіб з інвалідністю".

Крім того, перший заступник голови Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Максим Бурбак відзначив необхідність уточнення норми законодавства щодо збереження права студентів з інвалідністю на отримання соціальної стипендії.

Ухвалений закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.