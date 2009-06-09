Фонд Ахметова «Розвиток України» передав будинок багатодітній сім'ї

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» вручив ключі від нового будинку багатодітній сім`ї ГОЛІКОВИХ, які проживають в місті Докучаєвську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, в сім`ї ГОЛІКОВИХ виховується 12 дітей, 10 з яких - неповнолітні.

Будинок було придбано Фондом у рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину». Вартість будинку із земельною ділянкою становить 660 тис. грн.

Всього в рамках проекту Фонд Ріната Ахметова придбав і здійснив капітальний ремонт 37 будинків для багатодітних сімей, у яких виховується більш як 10 неповнолітніх дітей. Найближчим часом буде придбано і побудовано ще 7 будинків.

Всього Фонд узяв під свою опіку 44 сім`ї з Криму, Донецької, Закарпатської і Луганської областей. На придбання нових будинків, добудову або капітальний ремонт існуючих осель з бюджету Фонду виділено більш як 17 млн. грн.

*** Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Фонд створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.