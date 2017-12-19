Демографічна ситуація в Україні: кількість населення продовжує скорочуватися

Чисельність населення України за 10 місяців 2017 року зменшилась з початку року на 166,3 тис. осіб і на 1 листопада склала 42 млн 418 тис. чоловік, повідомила Державна служба статистики України.

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У січні-жовтні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 306,4 тис. дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник склав 332,1 тис. дітей.

За 10 місяців було зафіксовано природний спад населення - 171,1 тис. осіб, тоді як за січень-жовтень 2016 року населення скоротилося на 147,7 тис. осіб. При цьому кількість, хто приїхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 4 846 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 7 214 осіб.

Дані наводяться без урахування Криму і частини зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.

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Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України було істотно скориговано і зменшено до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку не рідше ніж один раз на десять років.