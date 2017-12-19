Кількість фальсифікованих ліків в Україні набагато більша, ніж звітує Держлікслуба - ГО

На сьогодні жоден українець не застрахований від використання неякісного або фальсифікованого лікарського засобу, оскільки кількість неякісних ліків в Україні набагато більша, ніж звітує Державна служба лікарських засобів та обігу наркотиків.

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Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова координаційної ради громадської організації «Медичний контроль» Ігор Щедрін.

За його словами, наприкінці літа до ГО «Медичний контроль» звернувся пацієнт, який постраждав від побічних реакцій від вживання лікарського засобу під час госпітального лікування.

«Пацієнт запідозрив, що це підробка… Він надіслав нам зроблену за власний кошт хімічно-лабораторну експертизу, бо готувався до суду. Результати експертизи мене приголомшили: у складі препарату, у трьох серіях, було виявлено речовину, яка не була зазначена у складі та під час реєстрації препарату. Ми надіслали запити і до Державної служби лікарських засобів України, яка має здійснювати контроль, до Державного експертного центру. Нам відповіли з Державної служби лікарських препаратів та обігу наркотиків, що це не їхня справа, бо вони можуть реагувати, якщо Державний експертний центр або інша установа до них звернеться, або якщо були критичні наслідки для пацієнта», - повідомив він.

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На думку Щедріна, статистиці Державної служби лікарських препаратів та обігу наркотиків не можна довіряти. «Це означає, що поки ніхто не помер, поки немає критичних наслідків для здоров’я українців, то немає і жодної реакції держави на те, що сталося. Це означає, що підробних ліків, сфальсифікованих ліків, може бути на порядок, на два порядки більше, ніж про це звітує Державна служба лікарських засобів України. Статистиці, яку ми маємо, яку оприлюднює Державна служба з лікарських засобів та обігу наркотиків, вже не можна довіряти, бо вони не хочуть реагувати на кричущий випадок, коли їм просто приносять вже готову, зроблену пацієнтами експертизу у незалежній лабораторії. Це означає, що вони б мусили самі провести експертизу у встановленому законом порядку. Тобто взяти три серії препарату самостійно, провести в акредитованих лабораторіях Держлікслужби аналізи і відповісти громадськості. Насправді, цього не відбулось за три місяці, поки ми ведемо переписку з державними інстанціями. Зважаючи на це, ми просимо звернути увагу на те, що у нас сама система не працює. Слабкою ланкою є небажання Державного експертного центру або Держлікслужби у кожному конкретному випадку реагувати. Якщо вони хочуть, то будуть перевіряти препарат. Якщо не хочуть - не будуть», - наголосив голова координаційної ради ГО «Медичний контроль».

У свою чергу експерт ГО «Медичний контроль» з нормативно-правових питань Михайло Жирченко сказав наступне: «На даний момент склалась ситуація, за якої фактично відсутня робота інституту. Це не проблема якогось лікаря або посадової особи… Відсутній фактично дієвий контроль - контроль за контролем, оскільки ті органи, на які покладено контроль, фактично його не проводять, а механізму дієвого контролю за тим, хто контролює, фактично немає. Тому вбачається маленька проблема, яка переростає у глобальну. Це означає, що зазначені інститути не працюють».

На прес-конференції представники ГО «Медичний контроль» оприлюднили відкрите звернення до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я з вимогою втрутитись у ситуацію в сфері державного контролю та протидії неякісних фальсифікованих лікарських засобів. Також громадська організація пропонує внести правки у чинні нормативно-правові акти, що дозволять забезпечувати реагування профільних державних органів влади на неякісні та фальсифіковані ліки.