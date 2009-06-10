Операції на шлунку виконують через рот

Американські і європейські хірурги випробовують методику проведення операції по зменшенню шлунку через рот. Такий доступ при втручанні, направленому на боротьбу з ожирінням, не залишає косметичних дефектів.

За допомогою гастроскопа, введеного через стравохід, на шлунок накладаються хірургічні скоби так, щоб в ньому сформувався тонкий канал, що уповільнює проходження їжі. Завдяки цьому пацієнт відчуває насичення після прийому невеликої кількості їжі і втрачає вагу.

Нова операція стала черговим досягненням технології NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery – Ендоскопічна хірургія через природні отвори). На сьогоднішній день в світі за допомогою цієї технології успішно видаляли апендикс, жовчний міхур і нирку через піхву; через рот проводили видалення апендикса і біопсію підшлункової залози.

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