Чому для дітей важливий денний сон

За висновком учених, денний сон надзвичайно важливий для дітей. Результати дослідження показали, що ті діти у віці 4-5 років, яких батьки вже не укладали на денний відпочинок, проявили значно вищі рівні гіперактивності, тривожності і депресії, ніж діти, які продовжували щодня спати 1-2 години обідньої пори.

За словами автора дослідження доктора філософії Брайана Кросбі з університету Пенсільванії, попередні дослідження вже показали, що переривистий або дуже короткий сон пов`язаний з симптомами гіперактивності, тривожності і депресії. Учені продемонстрували, що денний сон не тільки відмінно заміщає можливі недоліки нічного сну, але і важливий сам по собі як відпочинок для організму енергійної дитини.

«У кожної дитини існує власна схильність до відмови від денного сну. І батькам краще включати в розпорядок дня щоденний полуденний відпочинок для дітей, щоб у разі потреби ті могли подрімати», сказав доктор Кросбі.

Кросбі сподівається, що результати дослідження надихнуть батьків не позбавляти дітей денного сну завчасно, тим більше що оптимальний вік для відмови від полуденного відпочинку ще поки не виявлений.

innovanews.ru