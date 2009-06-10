Нові ліки від туберкульозу

Експериментальний препарат компанії Johnson & Johnson при додаванні в клінічних випробуваннях до стандартної протитуберкульозної терапії п`ятикратно підвищив її ефективність, зокрема при лікарсько-стійкому туберкульозі.

Нові ліки TMC207 блокують бактерійний фермент АТФ-СИНТЕТАЗУ, пригнічуючи тим самим утворення аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) – універсального джерела енергії. В результаті цього бактерійна клітина, позбавлена енергетичного постачання, гине.

У клінічних випробуваннях на 47 жителях ПАР препарат додавали до стандартної терапії, що включає п`ять протитуберкульозних препаратів. За вісім тижнів прийому цього поєднання ліків у 48 відсотків добровольців зникали сліди збудників захворювання в мокроті. Стандартна схема приводила до подібного результату лише у дев`яти відсотків хворих.

Єдиним побічним ефектом TMC207, що спостерігався, була нудота, яку під час прийому препарату мали 26 відсотків добровольців.

Для введення препарату в клінічну практику необхідно підтвердити його ефективність і безпеку в масштабних мультицентрових дослідженнях, що займе ще декілька років.

За даними ВООЗ, щорічно туберкульозом захворює дев`ять мільйонів осіб. Приблизно у 490 тисячах випадків інфекція стійка до стандартної терапії.

medportal.ru