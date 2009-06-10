Як правильно підготуватися до зачаття?

Жінка носить в собі з народження всі яйцеклітини і вражаючі чинники на них діють безперервно. Чоловікам дещо простіше, нова генерація сперматозоїдів визріває в середньому за 72 дні, але вони можуть теж піддаватися негативним діям.

Останніми роками все більше і більше сімейних пар не можуть мати здорового потомства або з цим виникають великі складнощі саме унаслідок загального фізичного нездоров`я (хоч би куріння з ранніх років), хронічних інфекцій або наслідків перенесених захворювань. І часто допомогти таким людям нічим вже не можна або доводиться прикладати багато праці і засобів для, здавалося б, такого природного процесу.

Ось і основні напрями підготовки:

· Загальний рівень здоров`я (не пити, не палити, не приймати наркотики, займатися спортом, звичайний медичний огляд).

· Обстеження на наявність, краще звичайно відсутність інфекцій (ВІЛ, сифіліс, урогенітальні інфекції, гепатит).

· При виконанні перших двох пунктів 99% ймовірність того, що вагітність і пологи пройдуть нормально.

· Якщо що-небудь не так, або проблеми із зачаттям, слід звернутися до гінеколога і спільними зусиллями знайти причину, що заважає.

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