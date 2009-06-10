Вегетаріанство притупляє розумові здібності?

Учені Оксфорду встановили взаємозв`язок між споживанням м`ясних продуктів і діяльністю головного мозку. На їх думку, вегетаріанство веде до погіршення розумових здібностей.

Причиною цього, в першу чергу, є нестача вітамінів, кращим джерелом яких є м`ясо, печінка, молоко і риба. Зокрема, йдеться про вітамін В12, витягуваний організмом з цих продуктів. Його недостача може привести до порушень процесів травлення і кровообігу.

Ураження центральної нервової системи, що викликаються дефіцитом цього вітаміну, і порушення в спинному мозку у ряді випадків приводять до паралічів. Єдиним відомим вегетаріанським джерелом вітаміну є деякі види дріжджів, не здатні все ж таки забезпечити ним повною мірою.

«Найпростіший і дієвіший спосіб одержати Вітамін В12-споживання м`яса, риби і молока», - говорить Ганна Вогьятзагло з департаменту Анатомії, Фізіології і Генетики Оксфордського Університету. - Це найпростіший спосіб не допустити погіршення мозкової діяльності і пам`яті».

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