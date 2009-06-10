Все більше людей стають жертвами комп'ютерів

За останні 13 років кількість тілесних ушкоджень, одержаних при користуванні домашнім комп`ютером, в США зріс на 732%, пише American Journal of Preventive Medicine.

За даними досліджень, в період з 1994 по 2006 рік в американські лікарні поступило більш як 78 тис. пацієнтів, що одержали пошкодження різної тяжкості при користуванні комп`ютером. 93% випадків відбулися удома у пацієнтів.

Кількість подібних інцидентів зросла більш ніж в два рази в порівнянні з кількістю сімей, у яких з`явилися комп`ютери, пише видання. Більше за всіх страждають діти молодші п`яти років: вони часто спотикаються об кабелі. Крім того, монітори падають їм на голови частіше, ніж людям старшого віку, свідчать дані дослідження.

В той же час в Британії кількість пошкоджень, одержаних під час користування домашнім комп`ютером, склала близько 800 в 1995 році, в 1999-му - 1800, в 2002-му - 2100. Дані за пізніші роки відсутні.

За словами американського експерта, доктора Ларі Маккензі, ця проблема вимагає ретельнішого вивчення, оскільки комп`ютери все глибше проникають в повсякденне життя людини.

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