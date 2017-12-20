Заміна схем АРВ-лікування може призвести до поширення в Україні резистентних форм ВІЛ-інфекції.

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Про це заявив на прес-конференції в УНІАН президент Східноєвропейського та Центрального об’єднання людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією (ECUO), Володимир Жовтяк, посилаючись на результати соціологічного дослідження «Доступ людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, до медичних та соціальних послуг».

За його словами, в Україні є тенденція до заміни схеми антиретровірусної терапії (АРВ-терапії) без згоди пацієнта.

«Дослідження виявило, що для 21% пацієнтів було замінено схеми лікування без їхньої згоди. При цьому самі пацієнти не розуміли причин та користі зміни АРВ-терапії. Вони також були стурбовані, як це вплине на їхнє здоров’я. Понад 30% пацієнтів з ВІЛ нарікали, що зміна лікування призвела до погіршення їхнього самопочуття. Водночас 68% пацієнтів заявляють про прихильність до АРВ-терапії, і лише 17% вважають, що вона швидше шкідлива, ніж корисна. Якщо ж людині стало гірше, вона може просто покинути лікування і поширювати далі ВІЛ-інфекцію», - сказав Жовтяк.

Він підкреслив, що зміни у лікуванні відбуваються через затримки державних закупівель ліків або заміну лікарського препарату на старіший.

«Це дуже небезпечно, бо призводить до виникнення і поширення нових резистентних (стійких до лікарських препаратів) форм ВІЛ-інфекції. Ми припускаємо, що проблема заміни АРВ-терапії могли торкнутися понад 15 тисяч ВІЛ—інфікованих людей в Україні. Це ставить під загрозу усі досягнення України у сфері боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу», - сказав Жовтяк.

Він наголосив, що також існує проблема формування прихильності до лікування.

«За останні 6 місяців третина опитаних пропускали прийом препаратів, з них 33% - понад 4 рази. Зазвичай, пропуски в прийомі АРВ-препаратів виникають як результат рішення пацієнта. Воно неузгоджене з лікарем і часто є наслідком поганого самопочуття, що, як вважає пацієнт, зумовлено побічними ефектами лікарських препаратів», - зауважив експерт.

*** Дослідження «Доступ людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, до медичних та соціальних послуг» було проведено у травні-червні 2017 року у 9 областях України за ініціативи ECUO.

У рамках дослідження опитано 449 осіб, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус не менше року.

Метою дослідження було визначення бар’єрів в отриманні людьми, які живуть з ВІЛ, медичних та соціальних послуг, а також оцінка дотримання ключових прав пацієнтів у різних лікувально-профілактичних установах і задоволеності ЛЖВ медичною та немедичною допомогою.