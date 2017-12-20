Супрун заявила, що навіть не розглядає питання своєї відставки
11:29, 20 грудня 2017Країна
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"Я навіть не розглядаю таку ідею ... Я не йду у відставку", - зазначила вона.
Супрун / УНІАН
В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляє, що навіть не розглядає питання своєї відставки.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам сьогодні перед засіданням уряду.
"Я навіть не розглядаю таку ідею ... Я не йду у відставку", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що найближчим часом Супрун збирається написати заяву про відставку з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я.
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