Супрун заявила, що навіть не розглядає питання своєї відставки

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявляє, що навіть не розглядає питання своєї відставки.

Читайте такожНардеп припустив, коли в Україні з'явиться міністр охорони здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам сьогодні перед засіданням уряду.

"Я навіть не розглядаю таку ідею ... Я не йду у відставку", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що найближчим часом Супрун збирається написати заяву про відставку з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я.