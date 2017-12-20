Супрун сподівається, що президент підпише закони про медичну реформу до кінця тижня

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун сподівається, що президент підпише закони про медичну реформу до кінця цього тижня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам перед засіданням уряду.

"Сподіваюся, що до кінця цього тижня буде підписано", - заявила вона.

Також, за її словами, найближчим часом відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято підзаконні акти, щоб розпочати медичну реформу у 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327). Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

Крім того, за рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

14 листопада Рада ухвалила президентський закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117). Ним встановлюється, що медичне обслуговування у сільській місцевості забезпечують заклади охорони здоров'я, у тому числі центральні районні лікарні, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, мобільні медичні кабінети, аптечні пункти, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей, які надають первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні особи-підприємці і одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також уклали договір про медичне обслуговування населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів.

Держава забезпечує виконання заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості за низкою основних напрямів, серед яких сприяння розвитку лікувальних закладів усіх форм власності, удосконалення мережі закладів охорони здоров'я та матеріально-технічної бази таких закладів, проведення у сільській місцевості періодичних виїзних прийомів лікарів-спеціалістів.

Кабмін визначає порядок та критерії забезпечення за рахунок коштів державного бюджету закладів охорони здоров`я в сільській місцевості обладнанням та транспортними засобами, необхідними для медичного обслуговування населення. Зокрема, сучасними комп`ютерними та телекомунікаційними технологіями та засобами для забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров`я, організації медичного обслуговування у сільській місцевості із застосуванням телемедицини і електронних рецептів.