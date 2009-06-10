Країни СНД домовилися протистояти новому грипу

Країни-учасниці СНД на нараді в Москві домовилися про спільні заходи в боротьбі з поширенням вірусу грипу А/H1N1 "Каліфорнія 04/2009".

Про це УНІАН повідомили в Росспоживнагляді.

"За результатами обміну думками, з урахуванням пропозицій представників держав-учасниць СНД з цієї проблеми учасники наради підписали рішення про заходи з недопущення поширення на території держав СНД вірусу грипу A/H1N1", - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь представники Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, РФ, Узбекистану, виконавчого комітету СНД, а також керівники провідних російських науково-дослідних установ, які займаються вивченням грипу.

Повідомляється, що були розглянуті питання організації епідеміологічного нагляду та лабораторної діагностики вірусу грипу A/H1N1, перспективи співпраці в галузі виробництва препаратів для хіміопрофілактики і лікувань грипу A/H1N1, включаючи розробку вакцини.

Результати наради будуть розглянуті на черговому засіданні Економічної ради СНД 19 червня 2009 року в м. Кишиневі.

Як повідомив в інтерв`ю російському каналу «Вести» голова Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Геннадій ОНІЩЕНКО, в Росії вірусом грипу А/H1N1 заразилися троє людей, але число обстежених склало майже 250 тис. чоловік.

За офіційними даними ВООЗ, станом на 9 червня із 73 країн світу надійшли офіційні повідомлення про 26 тис. 563 випадки інфікування грипом А/H1N1. 140 з них виявилися смертельними.