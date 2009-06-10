Чай і кава знижують ризик ендометріального раку

У дослідженні, опублікованому цього місяця у виданні "Міжнародний журнал раку" повідомляється, що кава і чай можуть мати важливе значення в плані зниженні ризику розвитку ендометріального раку.

"Зв`язок між травленням і ендометріальним раком був вивчений, але не конкретно між кавою, чаєм і ендометріальним раком", - відзначила керівник дослідників Susan E. McCann в Департаменті з питань профілактики раку і боротьби з ним в Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, N.Y.

На додаток до загального дослідження щодо широкого споживання кави і чаю, а також їх антиоксидантих і протизапальних властивостей, група приступила до вивчення зв`язку між ризиком ендометріального раку і споживанням кави, кави без кофеїну і чорного чаю.

Результати свідчили, що "жінки, які споживають більш як дві чашки чаю в день були на 44 відсотки менш піддані ризику розвитку ендометріального раку", і що "жінки, які споживали більш ніж чотири чашки в будь-якому поєднанні кави і чаю в день були на 53 відсотки менше схильні до ризику розвитку ендометріального раку", - мовиться в доповіді.

jhana.ru