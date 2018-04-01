10 найпоширеніших помилок пацієнта

Всім нам добре знайомі історії про те, як бува лікар лікував пацієнтові не ту ногу або забув ножиці в черевній порожнині під час операції. Страх перед лікарськими помилками є, напевно, у кожного потенційного пацієнта. Але це, як правило, лише одиничні, майже анекдотичні випадки. До серйозних наслідків для здоров`я зазвичай приводить цілий ряд помилок і упущень. І вірте чи ні, але ви самі часто шкодите своєму здоров`ю, роблячи медичні помилки, тож, самі можете їм запобігти.

Ось десять найбільш поширених помилок, які шкодять вашому здоров`ю:

1. Ви не перевіряєте термін придатності ліків. Один або два тижні, найімовірніше, не грають великої ролі, але щодо тривалішого терміну хімічні речовини, що входять до складу ліків, можуть змінити свої властивості, ставши менш ефективними і навіть небезпечними для здоров`я. Двічі на рік необхідно ретельно переглядати домашню аптечку і без жалю позбавлятися від старих ліків.

2. Ви пропускаєте профілактичні огляди. Навіть якщо у вас нічого не болить, профілактичні огляди – необхідна річ. Візьміть собі за правило хоч би раз на рік відвідувати стоматолога, гінеколога, терапевта, здавати всі необхідні аналізи, раз на два роки робити флюорографію, ЕКГ, жінкам після 40 років – мамографію. Не чекайте, коли лікар запропонує або нагадає вам про необхідність зробити той або інший тест, наполягайте на періодичних оглядах самі.

3. Ви не до кінця чесні з лікарем. Буває важко признатися як самому собі, так і лікуючому лікареві, що ви, наприклад, багато палите, періодично випиваєте, ведете малорухливий спосіб життя, маєте безладні статеві зв`язки, харчуєтеся неправильно і нерегулярно. Але ж лікар вас не судитиме, йому необхідно знати про ваші звички, щоб підібрати відповідні ліки або режим. Отже лікареві, як і священикові, розповідайте усе.

4. Ви приймаєте антибіотики при перших ознаках нежитю. Скільки разів вже йшлося про неприпустимість цього, але іноді пацієнти не чують порад лікарів: антибіотики не діють при простуді! Неважливо, наскільки сильно у вас закладений ніс або болить горло, - це вірусна, а не бактерійна інфекція. Антибіотики безсилі проти вірусів. А безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до появи стійких до них бактерій. Прийом антибіотиків при простуді можливий тільки при тривалій високій температурі або появі мокротинні незвичайного кольору.

5. Ви фанатичний прихильник Інтернету. Інтернет – незамінне джерело інформації, і часто буває корисним дізнатися докладніше про свою хворобу або ліках. Але тільки після відвідин лікаря. Звичайно, скористатися Інтернетом легше і швидше, ніж піти до лікаря, але якщо у вас немає медичної освіти, ви не можете відрізнити цінну пораду від застарілої і навіть небезпечної інформації. Отже не грайтеся у лікаря і не намагайтеся самі собі встановити діагноз або призначати лікування, інакше високий ризик того, що замість банальної мігрені ви «знайдете» у себе пухлину мозку – або навпаки.

6. Ви неправильно приймаєте ліки. Правильний час прийому надзвичайний важливо для дії деяких ліків. Наприклад, оральні контрацептиви діють максимально ефективно, якщо приймати їх в один і той же час і у жодному випадку не пропускати прийому. Інакше вони можуть просто не подіяти. Інша помилка, яку часто здійснюють люди, далекі від медицини, це те, що, пропустивши час прийому, вони потім подвоюють дозу ліків, щоб «надолужити упущене». Це небезпечно. Дія більшості ліків, що регулярно приймаються, покликана підтримувати в крові стабільний рівень необхідних речовин. Прийом дуже великої дози здатний лише викликати інтоксикацію організму.

7. Ви не повідомляєте лікаря про все, що приймаєте. Багато вітамінів, мінералів, трав, харчових добавок можуть вплинути на дію призначених лікарем ліків. Антибіотики, наприклад, можуть звести нанівець дію оральних контрацептивів. Обов`язково повідомте про всі препарати, які ви приймаєте, лікуючого лікаря, оскільки деякі компоненти, що містяться в них, можуть вступати в реакцію з компонентами ліків або підвищити ризик появи побічних реакцій і ускладнень.

8. Ви не п`єте до кінця прописані ліки. Відчувши себе краще після декількох пігулок, ви перестаєте приймати їх або скорочуєте дозу, щоб «не труїти організм». Це неправильно і небезпечно. Особливо важливо приймати всю призначену дозу у випадку з антибіотиками. Раннє припинення прийому може привести не тільки до відновлення хвороби, але і до появи бактерійної опірності. Бажано відразу купити в аптеці потрібну кількість наказаних пігулок і приймати їх стільки і так довго, як прописано лікарем.

9. Останній раз ви робили щеплення ще в далекому дитинстві. Які б не виникали суперечки навколо вакцинації, вона залишається важливою ланкою в зміцненні імунітету. Дорослі теж потребують вакцинації. Слід також щепитися від краснухи, якщо вам не зробили щеплення в дитинстві, гепатиту і робити вакцинацію від грипу. Після 60 років експерти радять також зробити щеплення від оперізувального лишаю.

10. Ви не знаєте історію хвороб своєї сім`ї. Майже кожна хвороба, за винятком деяких інфекційних, так або інакше пов`язана зі спадковістю. Тому для збереження власного здоров`я дуже важливо знати, чим хворіли по життю ваші родичі. Непогано б скласти письмово своєрідне медичне «генеалогічне древо» вашої сім`ї. Почніть з себе, своїх батьків, братів, сестер, бабусь і дідусів. Особливу увагу зверніть на рак, діабет, серцево-судинні хвороби і будь-які інші хронічні або такі, що повторюються з покоління в покоління, по можливості включаючи типи і вік появи. Прагніть оновлювати інформацію кожні декілька років. Врешті-решт, вона стане в нагоді і вашим дітям.

Пам`ятайте, що саме ви самі, а не лікар, несете відповідальність за власне здоров`я і за здоров`я ваших дітей. Статистика свідчить, що пацієнти, які прагнуть зрозуміти суть хвороби і методи лікування і задають безліч питань лікареві, одержують якісне лікування. Тож будьте пильними і не робіть помилок: ваше здоров`я - у ваших руках!

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