У рибних консервах "Сайра" виявлено глисти

У Свердловській області (Росія) виявлено партію заражених паразитами консервів, повідомляє РІА Новини з посиланням на обласне управління Росспоживнагляду.

Перевірка партії консервів "Сайра тихоокеанська натуральна з додаванням олії" була організована працівниками управління Росспоживнагляду у Свердловській області після повідомлення мешканця міста Верхня Салда. Він заявив, що в купленій банці консервів виявив паразитичних червів.

Співробітники Росспоживнагляду провели аналіз партії консервів, проведених 4 жовтня 2008 року далекосхідною компанією. У банках фахівці санітарно-епідеміологічної служби виявили частини і цілі екземпляри плоских паразитичних черв`яків.

Паразити були нежиттєздатними і такими, що не несуть загрози для здоров`я громадян. Проте, сама їх наявність в продуктах харчування є грубим порушенням санітарно-гігієнічних норм. Вся партія консервованої сайри була вилучена з продажу. Інформація про виявлені порушення була направлена компанії-виробнику, а також постачальникові консервів.

За припущеннями співробітників Росспоживнагляду, інші партії продукції можуть також бути неякісними. Всім покупцям, що виявили в рибних консервах паразитів або інші сторонні предмети, рекомендовано звернутися в регіональні відділення.

medportal.ru