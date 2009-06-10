Діяльність комунальних аптек не патентуватиметься

ВР прийняла закон

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про доповнення статті 1 Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”. Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 358 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Законом передбачено встановити, що дія Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” не поширюється на торговельну діяльність комунальних аптек. Закон набере чинності з моменту його опублікування.

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