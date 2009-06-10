Слідча комісія ВР заявляє про критичний стан медицини в Києві

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу заявляє про критичний стан медичної галузі столиці.

Про це йдеться у звіті утвореної постановою ВР від 19 лютого 2009 року ТСК з вивчення діяльності Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬОГО на посаді Київського міського голови. Текст звіту має у своєму розпорядженні УНІАН. (Цей звіт комісії підтримали 10 з 11 членів ТСК. Водночас 5 червня Верховна Рада України не затвердила його. За ухвалення відповідної постанови проголосували тільки 210 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі - УНІАН.)

Як зазначається у звіті, "система охорони здоров’я в Києві, колись зразкова, за три роки правління команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, повністю розвалена. Організація надання медичної допомоги населенню, дотримання санітарного-епідеміологічного законодавства в місті та санітарного – в медичних закладах є критичними".

Депутати заявляють, що "кадрова політика в галузі провалена, більше 2045 лікарів – пенсійного віку. Неефективна диспансеризація призвела до суттєвого зростання питомої ваги хворих з І-ІІ групою інвалідності. Аналіз охоплення населення диспансерним оглядом відсутній. Лікування онкологічних хворих проводиться в непрофільних лікувально-профілактичних закладах. Акредитація ЛПЗ проводиться з порушенням чинного законодавства. Регіональна програма протидії захворюванню на туберкульоз не затверджена".

Як йдеться у звіті ТСК, "бюджетне фінансування галузі в 2008 р. передбачало більше 2 млрд. грн. Реально профінансовано трохи більше половини. Куди подівся 1 млрд. грн. – суцільна загадка. Заборгованість медичних установ та закладів охорони здоров’я по захищених статтях бюджету станом на 1 квітня 2009 р. становить 90 млн. грн... Відключення лікувальних закладів від водо- та електропостачання набули хронічного характеру. Галузь може зупинитися в червні цього року".

Автори звіту наголошують, що заробітна плата працівників галузі – найнижча серед інших галузей і складає в середньому 1440 грн. "Передбачені законодавством надбавки медики не отримують. В місті не вистачає 4 тис. лікарів та 6 тисяч медсестер. На момент проведення відповідних слухань існувала заборгованість по виплаті медичним працівникам, навіть фтизіатрам, 50% надбавки за шкідливість праці".

Встановлено численні факти оплати надання медичної допомоги громадянами (наприклад, в Солом’янському та Оболонському районах). Ця незаконна практика є загальноприйнятою.

Центр крові законсервовано. В занедбаному стані знаходяться фтизіатрична та інфекційна служби.

"В одній з подільських лікарень догниває лабораторне обладнання, необхідне для діагностування та профілактики гепатиту С. І це при тому, що Київ випереджає всі європейські столиці за темпами зростання захворювань на СНІД, туберкульоз та гепатит С, що умисно замовчується керівництвом КМДА", - зазначається в звіті.

Депутати заявляють, що кадрове та матеріально-технічне забезпечення служби швидкої допомоги є критичним: 5-мільйонне місто обслуговує лише 135 автомобілів, закуплені автомобілі швидкої допомоги сучасним вимогам не відповідають, по штату не вистачає 140 лікарів. "Медикаменти в медичних закладах відсутні. Наприклад, у шпиталі для учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці у Пущі-Водиці не вистачає не лише медикаментів, а й продуктів харчування. Ветерани отримують їжу як в концтаборі – раз на добу", - повідомляється в звіті.

"Звільнено з посад принаймні 10 головних лікарів та інших керівників, незгодних із знущанням над галуззю з боку керівництва КМДА", а в кожній лікарні, підпорядкованій КМДА, запроваджено посаду заступника директора з економічних питань. Як зазначається в звіті, "це "смотрящіє" керівництва КМДА за "общаком".

При цьому звіті на прикладі кількох комунальних підприємств повідомляється про зловживання у фармацевтичній галузі, під час будівництва та закупівлі обладнання для медцентрів тощо.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Кирило КУЛИКОВ пропонує народним депутатам 11 червня ще раз розглянути та затвердити відповідну постанову за звітом цієї ТСК. Зокрема, як йдеться у проекті постанови, ТСК ВР з огляду на критичну ситуацію, яка склалася в Києві, пропонує звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією відсторонити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови Київської міської державної адміністрації.