Ющенко запланував нараду щодо питань медицини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив керівнику свого Секретаріату Президента Вірі УЛЬЯНЧЕНКО організувати нараду з керівниками регіонів, присвячену питанням медицини та освіті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з головами обласних, Київської і Севастопольської державних адміністрацій та головою Ради міністрів АРК Крим.

В.ЮЩЕНКО попросив В.УЛЬЯНЧЕНКО через 30 днів підготувати нараду в одній із областей.

В ході сьогоднішньої наради він багато уваги приділив питанням освіти. Так, серед іншого, глава держави висловив занепокоєння, що учні дев’ятого класу наступного року можуть залишитись без підручників. Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу учасників наради на те, що на сьогодні у середніх школах не вистачає вчителів.

Президент доручив керівникам регіонів проаналізувати ситуацію протягом 30 днів і вирішити питання хоча б із забезпеченням шкіл учителями української мови та літератури.

Крім того, В.ЮЩЕНКО дав доручення губернаторам забезпечувати в областях виконання закону про державну мову, а також вільний розвиток мов національних меншин.