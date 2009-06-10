Китайська гімнастика позбавляє від болю при артриті

Заняття тай-чи, традиційною практикою плавних фізичних вправ, що прийшла до нас із стародавнього Китаю, дозволяє зменшити больові ознаки в суглобах, поліпшити загальне фізичне здоров`я, понизити рівень напруги і підвищити якість життя людей, які страждають від артриту. До таких висновків дійшли австралійські фізіологи Інституту Джорджа в Сіднеї, провівши системний огляд і мета-аналіз ефектів тай-чи на самопочуття хворих артритом в 7 дослідженнях. Фахівці вважають, що вправи тай-чи можна використовувати як додаткову або основну терапію проти хвороб опорно-рухового апарату. Медики переконані, що китайська оздоровча гімнастика не тільки позбавить від виснажуючого болю пацієнтів з артритом, але і захистить людей від втрати працездатності і удосконалить фізичні функції тіла.

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