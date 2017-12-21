Лутковська оскаржує законодавчі норми, що дозволяють поліції збирати і накопичувати зразки ДНК

Конституційний Суд України відкрив провадження, в якому розгляне подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської щодо неконституційності положень закону «Про Національну поліцію», що дозволяють правоохоронцям збирати і накопичувати зразки ДНК.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі омбудсмена.

Зазначається, що оскаржуване положення цього закону дозволяє поліції забезпечувати збирання та накопичення, зокрема, біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК) під час наповнення відповідних баз (банків) даних.

«При цьому законодавцем абсолютно не диференційовано випадки необхідності збору зразків ДНК в залежності від ступеня тяжкості та характеру правопорушення, не визначено, за яких саме обставин можуть відбиратися в особи зразки ДНК, порядок відбирання, період і порядок їх зберігання, порядок знищення та доступу до такої інформації самої особи або її родичів. Належне регулювання цих питань і має бути тим захисним механізмом, який би унеможливив свавільне втручання у право особи на особисте життя шляхом відбирання та зберігання зразків ДНК», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на думку Лутковської, відсутність у законі вищезгаданому законі, а також інших законах захисних положень, які б обмежували дискрецію державного органу, забезпечували належний захист від свавільного втручання у право на особисте життя шляхом відбирання і зберігання зразків ДНК, призводить до невідповідності положенню, яке надає повноваження вживати відповідні заходи

«Відтак, положення частини другої статті 26 закону України «Про Національну поліцію» в частині, що дозволяє поліції під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини першої цієї статті, забезпечувати збирання, накопичення біометричних даних у вигляді зразків ДНК, таким, що не відповідає положенням статті 3, частин першої, другої статті 8 та частин першої, другої статті 32 Конституції України у їх взаємозв’язку», - наголосила омбудсмен.