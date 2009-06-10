Львівщина: розпочалися змагання бригад швидкої допомоги

Сьогодні на базі Яворівського міжнародного центру миротворчості та безпеки Львівщини розпочнуться Національні змагання бригад швидкої медичної допомоги з міжнародною участю - «Галицькі медичні ралі-2009», які триватимуть до 13 червня, - повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА. «Галицькі медичні ралі» - змагання для бригад швидкої медичної допомоги

лікувально-профілактичних закладів України. Участь у змаганнях візьмуть колеги із Польщі, Чехії, Білорусі, а також команди та керівники центрів медицини катастроф з міст, визначених для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні, - інформує прес-служба.

До критеріїв оцінки роботи карет швидкої медичної допомоги суддями буде братися вміння організувати роботу медперсоналу на місці виклику, орієнтування на місцевості, якість та швидкість надання екстреної медичної допомоги, співпраця із пожежниками та дорожньо–патрульною службою, водійська майстерність. За дотриманням протоколів надання екстреної медичної допомоги слідкуватиме кваліфікована бригада арбітрів. Переможців визначають за сумою набраних балів.

Львівщина вперше в Україні перейняла світовий досвід проведення подібних змагань і започаткувала Перші регіональні «Галицькі медичні ралі» для бригад екстреної медичної допомоги у 2006 році.

Змагання відбуваються згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2009р. за № 140-Адм., з метою вдосконалення системи медичного забезпечення в рамках підготовки до «Євро-2012» та на виконання умов гранту Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна «Створення мережі пунктів екстреної медичної допомоги та інформаційно-координаційного центру у Львові», за погодженням з головним управлінням охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації комунальним закладом «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» національні змагання бригад швидкої медичної допомоги «Галицькі медичні ралі-2009» з міжнародною участю, - інформує прес-служба Львівської ОДА.

Довідка УНІАН. Одним з інструментів для налагодження взаємодії різних медичних шкіл є «Ралі карет швидкої медичної допомоги», запроваджене з метою стандартизації та оптимізації надання екстреної медичної допомоги в різних країнах світу. Найстаріші європейські змагання проводиться щорічно у Єсенік, Чехія «Rallye Rejviz».