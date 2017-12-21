Епідемічна ситуація в Україні: активність грипу залишається низькою

12:13, 21 грудня 2017
Країна
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Грип легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт.

УНІАН

Впродовж 11-17 грудня 2017 року активність грипу в регіонах України залишається низькою.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищено лише у Дніпропетровській області.

З початку сезону щеплення проти грипу зробили 160 161 людина. Досліджено 326 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, визначено по одному випадку віруси грипу типу A та типу В.

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

*** Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

СИМПТОМИ ГРИПУ:

  •  висока температура, яка тримається щонайменше 5 днів,

лихоманка,

головний біль,

ломота в м’язах та суглобах,

загальна слабкість,

 втрата апетиту, можливо, нудота,

кашель, що може тривати 2 тижні і більше,

нежить.

Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

При перших симптомах звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

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Теги: #грип та ГРВІ#епідемічний сезон 2017-2018